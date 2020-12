¿Las Redes Sociales funcionan como válvula de escape para liberar “presión social”?

Estamos en una era en la que existe una constante apología a la “lucha”.

Todos los días podemos ver posteos que incluyen cantaletas como “vamos a luchar”, “la lucha no termina”, “estamos luchando”, “lo apoyamos en su lucha”, pero lo curioso es que esta “lucha” nunca va más allá de los virtuales pasillos de Twitter, Facebook y otras redes desconocidas como Parler (que ya es un auténtico zoológico con interesantes especímenes de la derecha-conspiracionista).

Pongamos como ejemplo el muy actual caso de Donald Trump y su negativa de reconocer la derrota electoral: existen huestes que se cuentan por miles, todos comprometidos con la “lucha”, sin embargo esta lucha no pasa de emitir memes muy sosos que apoyan al candidato; no pasa de emitir declaraciones como “esto no se ha acabado” cada vez que el mandatario realiza un nuevo intento de aferrarse al poder y en general, no pasan de ser meros distribuidores de teorías de la conspiración cada vez más delirantes.

Pero de ahí no pasa.

El verdadero movimiento de masas enardecidas en pie de lucha es muy pequeño, tan solo algunos miles que hicieron el ridículo mostrando sus traseros pintados con plumones y agrediendo a quienes se atrevieron a contradecirlos. El saldo de estas marchas parece similar al de los disturbios causados por una final deportiva con resultados controvertidos.

La violencia electoral, las sobrevaloradas milicias, el “pueblo armado en pie de lucha” no se ha visto y pienso que ni se verá más allá de un par de demostraciones en estados de color rojo profundo.

Las huestes que siguen y apoyan a Trump son algo que en otros tiempos se le denominaba “activista de café” y que ahora recibe el nombre de slacktivism, activistas de teclado que, a largo plazo, son intrascendentes. Su acción y su lucha no pasa de los memes, las amenazas huecas y la publicación de manitas rezando🙏.

Tal vez, a final de cuentas, en eso va a terminar todo el tema de la lucha a través de Internet y Redes Sociales: en masas que vociferan desde las ágoras electrónicas pero que tendrán cero importancia en los verdaderos movimientos sociales.

Para muchos las Redes Sociales dan la sensación de poder y de estar haciendo algo en favor de los propios ideales aunque, en realidad, esa acción no tenga ningún resultado y no sirva para nada.