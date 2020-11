Había escuchado sobre Storytel sin embargo no me había animado a entrarle debido a que, como lector, tiendo a ser muy conservador. Aunque ahora prácticamente leo puro libro electrónico, me costó mucho trabajo dar ese paso por lo que los audiolibros me parecían una perversión.

¡Por qué alguien tendría que leerme a mi un libro!

Conozco mucha gente que los consume, algunos de manera obsesiva, y que el formato parece muy interesante para utilizar de la misma manera que un podcast. Pensemos también en gente que debe de pasar mucho tiempo en el auto, en una espera o en adultos mayores a los que les cuesta leer.

He de ser sincero, poco a poco me he ido convenciendo que el audiolibro es una muy buena solución para nuestra época.

Tuve el gusto de platicar con José Alberto Parra, Director General de Storytel en México, quien comentó una serie de hechos fascinantes en torno a un mercado que está creciendo de forma espectacular en México.

Storytel es una empresa sueca que opera en 21 países y que comenzó a hacerse espacio en un mercado dominado por los contenidos en inglés; su enfoque ha sido el de expandir este segmento a otros idiomas, entre los que destaca el castellano.

Hace cuatro años comenzaron operaciones en España y uno más tarde llegaron a México para impulsar a los audiolibros en español de muy alta calidad así como transformar la oferta literaria al llevarla al formato de audio.

Dice Parra que el mercado mexicano tiene dos características muy importantes que se han transformado en grandes oportunidades para la estrategia de Storytel:

Por una parte, nuestro país siempre ha sido punta de lanza en plataformas streaming, la prueba de esto es Netflix y Spotify; la gente ya conoce y usa el modelo de contenido bajo demanda.

Por la otra, en nuestras ciudades los tiempos de traslados son muy largos, así que la gente tiene más oportunidad de disfrutar este tipo de contenido.

Además, el ejecutivo nos muestra otra gran ventaja cultural: “Somos una cultura de tradición oral, México fue cuna de la radionovela y aquí, el radio, sigue siendo una presencia preponderante.”

Esta serie de elementos transforman a México en un impulsor preponderante de la firma en el mercado de contenidos en español.

Luego de tres años, Storytel se ha posicionado como la plataforma de audio entretenimiento más importante en Latinoamérica ya que es la única con presencia local con la capacidad de lanzar una exclusiva todos los días para mantener el catálogo fresco.

Otra de las estrategias que han implementado, es la de enfocarse en contenidos más atractivos para los audiolibros con un formato al que llaman Storytel Plus.

Son superproducciones con un diseño de sonido enriquecido, audio inmersivo además de contar con la participación de grandes voces como el caso de Mario Iván Martínez quien narró el audiolibro de “La historia sin fin” que, según palabras de Parra, es “una delicia escuchar”.

Otro ejemplo de este tipo de producciones es la novela “Desierto Sonoro”, un éxito de la escritora Valeria Luiselli, que en esta versión es narrado por Marina de Tavira, actriz nominada al Premio Oscar por su participación en “Roma”.

Storytel está trayendo grandes actores y actrices para narrar historias que, con sonido enriquecido, diseño de audio inmersivo, llevan la experiencia del audiolibro al siguiente nivel.

Pero ¿cuáles son las ventajas de Storytel?

La primera, afirma Parra, es la disponibilidad de catálogo: por un solo pago de $169 pesos al mes (menos de lo que cuesta un solo libro de papel) se puede tener acceso ilimitado a 250 mil títulos.

El segundo es que se puede aprovechar tiempo que podría considerarse menos productivo: traslados al trabajo, cuando se practica algún tipo de actividad física o de tareas en el hogar, etcétera. El audiolibro da, en la inmediatez del teléfono, el acceso a un acervo superior a cualquier librería física, en cualquier momento y cualquier lugar.

Además, según estudios realizados en Estados Unidos, se ha transformado en un verdadero vehículo de acercamiento a la literatura: en muchos casos el usuario que escuchó uno de estos, terminó comprándolo en papel.

En la actualidad México se encuentra entre los diez mejores mercados de Storytel, su crecimiento a nivel local ha sido acelerado y es punta de lanza en el mercado en español.

Para promover su servicio, Storytel está ofreciendo una oferta muy interesante en nuestro país: para acceder a esta hay que crear una cuenta en la app o en la web, y acceder a https://www.storytel.com/mx/es/99 donde por $99 pesos uno podrá acceder al acervo durante 99 días, ¡un peso por día!

Por supuesto, como fanático de la literatura que soy, de inmediato abrí mi cuenta y ya estoy disfrutando de audiolibros que me acompañan cuando hago ejercicio o cuando realizo actividades que no requieren toda mi concentración.

Si antes los audiolibros eran difíciles de conseguir en español y difíciles de escuchar, Storytel se ha encargado de hacer más sencillo su uso gracias a su servicio y su app.

No cabe duda que es una magnífica forma de comenzar el acercamiento al mundo literario, ya sea por placer o por la búsqueda de conocimientos; el gran acervo de Storytel es, sin duda alguna, un gran acontecimiento.