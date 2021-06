Tuve el gusto de charlar con Karina Derbez y Andrés Quintanilla, directora de tecnología y director general de Monto, respectivamente.

Una charla muy amena en la que hablaron sobre los orígenes y las metas de una startup mexicana que llega a irrumpir, de una manera muy positiva, el mercado de las finanzas personales en México.

El nuestro es un país con una muy baja bancarización. Un gran porcentaje de la población está alejada del sistema financiero formal por diversas razones y esto fuerza a que recurran a soluciones que afectan de manera directa su economía; casas de empeño, agiotistas y créditos con condiciones leoninas parecen ser la única solución cuando una persona común sufre de un problema y requiere de dinero.

Quintanilla siempre ha estado inmerso en el mundo financiero; trabajó por tres años como asociado en Goldman Sachs, especializándose en banca de inversión enfocada a la salud. Como mexicano le parecía ilógico que en nuestro país no hubiera acceso a servicios que en Estados Unidos eran comunes.

Debido a esta carencia, descubrió, mucha gente hacía un gran negocio abusando de la falta de educación financiera, así como una gran necesidad de acceder a la banca tradicional; un detonador que le abrió los ojos para buscar una mejor manera de ofrecer servicios financieros.

Para Quintanilla el momento clave se da luego de escuchar un podcast que analizaba esta problemática; fue entonces que tomó la decisión volver a México para crear un sistema a través del cual las personas tengan acceso a fondos para solventar problemas o necesidades urgentes.

¿Cómo funciona Monto?

Es un servicio que se ofrece a los colaboradores de empresas afiliadas para que estos puedan capitalizarse de forma rápida, sencilla y sin caer en deudas impagables.

Cada colaborador dispone de una aplicación a través de la cual accede a su propia cuenta: Supongamos que es la primera semana de la quincena, el trabajador o la trabajadora podrá disponer del dinero correspondiente a esa primera semana. Podrá hacer efectivo lo que ha ganado con su trabajo hasta ese momento.

La plataforma informa, según el día del mes, lo que se ha ganado de la quincena y lo que se tiene disponible para retirar ya que la empresa puede fijar ciertos parámetros de uso para control.

Una vez determinado el monto, es posible dar clic en “retirar” y la aplicación avisa sobre el retiro así como la comisión correspondiente de $34.50 más IVA que se va a cobrar.

En el caso de esta comisión, cada empresa define quien paga ese monto (puede ofrecer uno al mes, por ejemplo) así como cuánto dinero puede retirar el colaborador o la colaboradora. Esta cantidad será descontada del pago de la siguiente quincena.

En cuestión de minutos queda el dinero depositado en la cuenta de banco, “es como tener un cajero automático, en tu celular, con el dinero que te has ganado” afirma Quintanilla. Monto ofrece liquidez inmediata, funciona las 24 horas del día los 365 días del año, es muy transparente, no hay costos escondidos y no hay intereses.

Es un servicio ideal para quienes tienen que pagar de inmediato esas cosas que no pueden esperar como servicios como la luz o el agua, tarjeta de crédito, etcétera. Quintanilla asevera que a la gente le gusta mucho el servicio de Monto por esa flexibilidad y esa transparencia además de que les ayuda a evitar meterse en problemas financieros o acudir a casas de empeño. Es un control de finanzas personales para no tener que vivir ligados a la quincena.

En lo que se refiere a las empresas que ofrecen este beneficio, no existe riesgo ni costo, es un muy atractivo para mejorar satisfacción, reducir ausentismo y mejorar el ambiente laboral. Para estas es muy fácil implementar Monto debido a que su plataforma está automatizada, es muy sencilla de utilizar y de poner en marcha: se puede lanzar en sólo tres días y, por supuesto, cuenta con toda una red de soporte tanto para clientes como usuarios

Monto inició operaciones en octubre de 2019 y ya durante la etapa de experimentación, con una primera aplicación en modo beta, comenzó a atraer clientes; en la actualidad unos 30,000 colaboradores de más de 40 empresas tienen acceso al servicio y los planes de la firma van en grande con planes muy interesantes a corto y mediano plazo. Aunque en la actualidad cuentan con 12 colaboradores, vienen grandes cosas.

Afirma Quintanilla que entre sus planes se encuentra expandir la cartera de productos y servicios financieros con cosas innovadoras, productos que en el extranjero se toman como un hecho y que en México no existen: transferencia, ahorro, manejo de finanzas personales, etcétera, “falta mucho todavía”, asevera.

Esto es Monto: un servicio que, además de ayudar a capitalizar a los colaboradores, se puede transformar en un atractivo beneficio para las empresas.

Éste es el sitio de Monto.